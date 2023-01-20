C朗起孖做主角　球王對決瘋狂創造9球

周五(20日)凌晨「球王對決」超級熱身賽，C朗轉戰亞洲第一擊，率領利雅得明星隊迎戰巴黎聖日耳門(PSG)，呢位37歲葡萄牙巨星休戰超過1個月後，猛虎出柙，個人梅開二度，協助球隊力戰之下，僅以4比5落敗，賽後力壓宿敵兼世界盃冠軍得主美斯，當選為今場最佳球員，總算有個好開始。

今場賽事明顯係沙特阿拉伯球壇為C朗特別安排嘅「歡迎會」，搵來美斯同佢做對手戲，雙方亦交足功課，開波3分鐘，美斯輕鬆射入為PSG先開紀錄。34分鐘，C朗還以顏色，博到12碼，自己操刀射入扳平。

PSG似乎想玩「讓賽」，踢到39分鐘，左閘祖安巴尼特侵犯單刀嘅干沙路馬天尼斯，被球證直接出示紅牌趕出場。不過呢支法甲豪門始終實力勝一籌，即使踢少1人仍然佔上風，並由中堅馬昆奴斯哥利亞入波再次領先，之後尼馬博到12碼，但佢主射宴客。踢到上半場補時6分鐘，C朗近門補射入網，協助利雅得明星隊扳平2比2完上半場。

換邊後冇耐，PSG由中堅沙治奧拉莫斯建功，第3次領先，利雅得明星隊憑南韓中堅張賢秀頂入再扳平。58分鐘，美斯射門導致對手喺禁區內犯手球，基利安麥巴比主射12碼入網，「麥總」今場入1球及2次助攻。

戰至61分鐘，C朗被換離場，PSG亦收起美斯，兩位球王對決落幕，場上繼續上演入球騷，PSG由伊基迪基射成5比3。踢到補時，利雅得明星隊前鋒塔利斯卡入波，僅輸4比5，全場出現9個入球，相信球迷應該好滿意。

C朗踢完今場波之後，將於下周一(23日)凌晨為艾納斯出戰沙特聯賽主場對伊蒂法克，預料好大機會再入波數胡。