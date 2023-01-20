馬列斯2射1傳　曼城落後2球反勝熱刺

周五(20日)凌晨英超大戰過程峰迴路轉，曼城上半場落後2球之下，換邊後大發神威，翼鋒馬列斯變身救世主，射入2球及1次助攻，率領「藍月亮」主場以4比2反勝熱刺，結束2連敗頹勢，繼續力追榜首阿仙奴。

曼城喺英聯盃輸畀修咸頓，上仗曼市打吡因為球證一次爭議性判決，導致不敵曼聯，今仗亦幾乎輸波，上半場最後3分鐘忽然「閃崩」，門將艾達臣摩拉斯連續犯錯，先係傳波失誤，被熱刺中場古路施夫斯基射入，之後將對手傳中波撲出不遠，被艾馬遜頂入大門。

換邊之後，曼城如夢初醒，迅速由祖利安艾華利斯把握門前混戰射入，之後成為馬列斯表演時間，佢先係頭槌二傳畀艾寧夏蘭特頂入扳平，跟住右路個人突破後，窄角度射成3比2。

戰至90分鐘，後備上陣嘅熱刺中堅基文迪朗格勒出現嚴重失誤，「助攻」馬列斯單刀射入，將賽果鎖定為曼城贏4比2。

馬列斯近4次為曼城上陣射入5球，狀態弗到爆，值得一提，呢位31歲阿爾及利亞國腳效力曼城以來，累積射入熱刺7球及4次助攻，簡真係呢支倫敦球隊嘅大剋星。

曼城贏波之後，追至落後榜首阿仙奴5分，但踢多1場。