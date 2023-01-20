打到凌晨4點！梅萊激戰近6粒鐘逆轉闖關

擁有三個大滿貫冠軍的36歲英國球星梅萊，再顯其「打不死」，在澳網男單次圈與「本土希望」高健拿基斯爭逐接近6小時，二人在周五凌晨4點才決出勝負，梅萊先輸兩盤下成功逆轉闖入32強，他賽後評批賽會的安排：「簡直是胡鬧。」

本身已經是「周身傷」的梅萊在首輪苦戰五盤激鬥接近5小時闖關，躋身次圈賽事更加瘋狂，與25歲的高健拿基斯打足五盤，耗時5小時45分鐘後，在落後兩盤的劣勢下，終以4-6、6-7 (4-7)、 7-6 (7-5)、 6-3、7-5反勝，比賽時間足以接近完成兩個馬拉松距離，而這是梅萊個人生涯爭逐最長的比賽時間，也成為澳網史上第二長耗時的苦戰，僅差8分鐘就打破了拿度與祖高域於2012年澳網決賽所創的5小時53分鐘最長單場比賽耗時紀錄。

前世界「一哥」賽後直言:「我不知道對那一方有利，可能大家都談論我們這場比賽，但最後真是有點胡鬧。」這場男單賽事安排在晚間上演，但因之前的比賽累積時間過長，於晚上10時20才開始，最終於凌晨4時才結束，梅萊雖然批評賽會的安排，但感激現場觀容繼續留在場內支持:「在場觀眾的支持到結束前仍然感受到氣氛，這實在令人難以置信，很感動及感激，有些朋友都應該需要繼續上班工作。」

這場比賽至凌晨4點結束，也是澳網史上第二夜的比賽，而打到最夜的澳網比賽是2008年澳洲名宿希域對塞浦路斯名將巴格達迪斯一戰，賽到當時凌晨4時34分。「如果我有孩子做球童，要去到凌晨5點，作為父母，我都會有強烈反應，對佢地絕對無利。」梅萊對賽會安排甚為不滿，認為對球員、觀眾及各工作人員都沒有利益，「對裁判、視線員、工作人員，真是想不到觀眾繼續留座支持，對球員也不利...我們多年前已經提出過，當晚間比賽開始是，賽會是否應該作出評估。」

梅萊的哥哥占美，與「女金剛」娜華蒂露娃亦對梅萊的批評力撐，並認為是需要修例，66歲的「女金剛」表示:「賽例上應該隨着天氣及開賽時間作出修正，梅萊與高健拿基斯這場比賽打到凌晨4點...黐線！無其他運動項目會這樣。」梅萊第三圈將面對西班牙的阿吉。