送虎迎兔搶分戰　阿聯麥克阿瑟大激鬥

周五(20日)年廿九有場澳職大戰，阿德萊德聯主場迎戰FC麥克阿瑟，兩隊依家分別排喺第6同第5位，為進一步鞏固季後賽資格，今場正面交鋒不容有失。不過兩隊近期狀態飄忽，勢必重整旗鼓變陣力爭3分，預料會係一場搶攻嘅入球大戰，博2.5球入球大係正路之選。（無綫myTV SUPER周五下午4時45分直播）

阿德萊德聯目前排第6位，佢哋自世盃後復賽狀態差勁，近6場聯賽只贏過1仗，今次主場出擊梗係想贏波反彈。上輪因病缺陣嘅教練維亞特復出領軍，西班牙中場伊沙亞斯亦波監期滿，有佢為前鋒奇治葛雲同指宿洋史輸送彈藥，入球能力應該可以得到提升。

作客嘅FC麥克阿瑟由曼聯名宿約基領軍，今季踢法比較進取，就算作客一樣以攻為守，近4場聯賽作客總入球全開3球或以上，上月作客3比0大勝FC悉尼更加係今季代表作，證明佢哋離開主場一樣有能力踢出流暢進攻。

丹尼爾阿辛尼新星上位

FC麥克阿瑟上輪1比2輸畀中岸水手，不過24歲翼鋒丹尼爾阿辛尼技驚四座，呢位後備殺手上陣後扭轉戰局，幾乎幫球隊喺落後兩球下絕地追平，據報約基將會畀佢正選擔正，進一步刺激球隊進攻火力，今場勢必同阿德萊德聯做場「大」騷，迎接兔年。

直播表

周五4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC麥克阿瑟

無綫myTV Super

周六4:00am 西甲 馬略卡 Vs 切爾達

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周六4:00am 英冠 般尼 Vs 西布朗

有線601、661台

周六4:10am 法足盃 馬賽 Vs 雷恩

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