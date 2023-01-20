許建德謝榮鍵　挑戰澳洲巴瑟斯特12小時耐力賽

許建德（Jonathan）聯同謝榮鍵（Kevin）宣布參加澳洲年度重頭耐力賽大戰，2023年巴瑟斯特12小時耐力賽（Bathurst 12 Hour）。這場國際大賽同時亦是2023年洲際GT挑戰賽（Intercontinental GT Challenge，IGTC）的第一站賽事，比賽將於2月3-5日在澳洲帕諾拉馬山賽道（Mount Panorama Circuit）舉行。

這兩位知名的港澳車手將與澳洲車手Ross Poulakis組成三人團隊，並駕駛Harrolds Volante Rosso Motorsport車隊的101號平治-AMG GT3戰車，爭奪銅級組別（Bronze class）錦標。

這次將會是許建德首度挑戰世界上最具挑戰性的耐力賽之一，這名耐力賽的能手經驗豐富，曾在GT世界挑戰賽歐洲賽中奪得多次冠軍。他以前曾參加澳門格蘭披治大賽，於狹窄山路上作賽有一定經驗，而巴瑟斯特的帕諾拉馬山賽道便經常被拿來與澳門東望洋賽道相提並論，Jonathan希望在下月的比賽中過往在澳門的比賽經驗能有所幫助。

另一方面，謝榮鍵去年首次到此參賽，與晏高（Maro Engel）和真卡迪拿（Daniel Juncadella）兩名平治-AMG 的廠隊車手合作成功奪得亞軍而回。上屆賽事中，他們三人跟以平治-AMG廠隊身份參賽的香港Craft-Bamboo Racing賽車隊合力上演一場大逆轉，從最後一名起步一直追上至第 2 名衝線，當中這名澳門車手交出令人難以置信的穩定表現和決心，令人眼前一亮。

這兩位為港人所熟悉的車手，將會夥拍澳洲車手Ross Poulakis一同出賽。Ross Poulakis 在去年年尾亦在長6.2 公里的帕諾拉馬山賽道處子登場，成功在一場三小時耐力賽中登上頒獎台。

此外，香港Craft-Bamboo Racing賽車隊過往多次參與這項每年一度的大賽，更曾三度以同款的平治-AMG GT3戰車參加這項12小時的比賽。這支車隊將會在今屆賽事中，為Jonathan和Kevin所駕駛的101車號Harrolds Volante Rosso Motorsport的平治-AMG GT3戰車提供技術支援，與他們分享多年在此參賽的比賽數據和作戰經驗。上屆的大逆轉表現，正好就是該支車隊寶貴經驗的最佳印證，他們將會在本屆賽事中，成為謝榮鍵，Ross Poulakis及許建德三人的最強後盾。

許建德和謝榮鍵連日來都積極備戰，冀能在比賽上有好發揮，取得銅級組別錦標。而對許建德來說，這次參賽亦是他個人第一次參加全季度的洲際GT挑戰賽，他將在全年賽季的Pro-Am組別中，決心努力爭取錦標賽積分競逐年度錦標賽，而早已享負盛名的巴瑟斯特12小時耐力賽將會是賽季第一站賽事。

許建德：「我已觀看巴瑟斯特12小時耐力賽多年，一直也很想參加，這次終於有機會到此參賽！我很期待跟Kevin及Ross一起挑戰這項賽事，他們都曾在這裡比賽，我期待跟他們學習。帕諾拉馬山賽道是世上最具挑戰性的賽道之一，國際頂級的車手都對這裡推崇備至。我對自己的期望比較實際，我知道賽前只會有很少時間讓我熟習，最重要是不要太進取並且盡可能取得最多的錦標賽積分。得到Volante Rosso車隊以及Craft-Bamboo Racing的技術支援，我有信心可以在比賽中拿出好表現。」

謝榮鍵：「自上次比賽的八個月後，再一次回到巴瑟斯特比賽令我十分期待。這次不是Pro-Am組別的戰車，我將跟Jon和Ross一起挑戰銅級組別的勝利。希望我可以將去年從Maro和Dani身上學習到的東西，成功在今年的比賽上活用出來。我們將駕駛與去年同一部平治-AMG戰車，我期望能再次有好的發揮。」