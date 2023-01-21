祖雲達斯造假數罪成　被罰扣15分

意甲傳統豪門祖雲達斯涉嫌造假數一案審結，法庭宣布祖記罪名成立，判罰球隊今季聯賽扣15分，多達11位現任及前任管理層亦被罰「停賽」禁止參與足球事務，令呢支意甲史上奪得最多次聯賽冠軍嘅勁旅，面臨災難性打擊。

當局早於2021年尾已經懷疑祖雲達斯造假數，並展開調查，據悉祖記喺2018至20年期間誇大出售球員嘅轉會費收入，並謊稱疫情期間球員放棄4個月薪酬，實際係同球員達成協議，延後發放人工，通過一系列造假數手段，減少球會帳面虧損。

法院認為證據確鑿，判罰祖雲達斯今季聯賽罰扣15分，涉案嘅球會前會長安迪亞阿尼利、行政總裁阿利華巴尼被罰2年唔可以參與足球事務，前副會長兼名宿尼維特處罰較輕，只係8個月唔可以參與足球事務。

值得留意，前祖記高層柏拉迪斯亦被罰「停賽」2年半，佢現時擔任熱刺足球總監，至於禁令會否伸延至英超，仍然有待當局決定。

祖雲達斯今季原本踢18場聯賽有37分，排第3位，被扣15分之後，跌至11位，令打入前4位參加下屆歐聯嘅機會大減，會方仍然可以提出上訴。

其實外界本來估計祖記最嚴重情況會被罰降班，依家只係扣15分已經執番身彩。