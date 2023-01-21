死性不改　祖記06年因「電話門」被罰降班

祖雲達斯已經唔第一次造假，最轟動係2006年爆出「電話門」假波案，當時以莫吉為首嘅祖記高層，涉嫌於2004/05年球季安排多位有利己方嘅球證執法，意圖操控賽果，莫吉同相關人士嘅電話對話被錄音，成為最有力證據。事件被揭發後，祖記被罰降班，並褫奪2004/05年、2005/06年聯賽冠軍。

「電話門」牽涉範圍非常大，祖記管理層、意大利足總高層，以至其他球會都涉案，所以除咗祖雲達斯之外，AC米蘭、費倫天拿、拉素亦被罰扣分，罪魁禍首莫吉2011年被判入監5年零4個月。

祖記因為「電話門」首次降落意乙，2006/07年球季由被扣9分開始，但由於當時球隊仍然留住迪比亞路、保方等主力，僅一季就以意乙冠軍身份重返意甲，並於2011/12年開始創造另一次祖記盛世，連續9季成為意甲盟主，葡萄牙球王C朗亦為球隊捧過2次意甲冠軍。

相比當年「電話門」，祖雲達斯今次造假數只係被罰扣15分，判罰輕好多，就算上訴失敗，但由於今季意甲仲有20輪聯賽，球隊仍有足夠機會搶分，力爭重新打入前4位參加下屆歐聯。