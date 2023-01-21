麥維迪夫不敵名將之後　排名將跌出Top10

力爭個人第二個大滿貫冠軍的前世界「一哥」俄羅斯球星麥維迪夫，周五晚在澳網男單第三圈以直落三盤不敵美國年輕新星哥達，慘遭淘汰，令今屆澳網再多一個奪標熱門提早倒灶出局。

11個月之前仍是「世一」的麥維迪夫，更是去年澳網的亞軍得主，僅負於西班牙天王拿度無緣捧盃，時隔不足一年的成績則有很大分別，他面對22歲的「名將之後」哥達以直落三盤6比7(7比9)、3比6、6比7(4比7)，32強止步，並將在最新世界排名跌出前10位置。

至於首闖大滿貫16強的哥達為美國兵團再添力量，繼麥當奴贏拿度及布斯比（Jenson Brooksby）淘汰2號種子魯特後，再有美國球手在籤表上繼續晉級，要知道昔日雄霸網壇的美國最近一次在大滿貫奪標已經是20年前。

其實作為美國新希望的哥達是名將之後，也成長於運動世家。他正是98年贏得澳網男單冠軍的捷克名將哥達之子，而母親Regina Rajchrtova在女子職業網壇曾高居世界排名20，兩位家姐則在職業高球壇打得出色，分別是「世一」的Nelly及排名18位的Jessica；今仗順利闖關後，哥達也自嘲一下:「目前來說我是家裡最差勁的運動員...今天是難以置信的一場比賽，我知道自己想做什麼，自小我已感受過這種激情，但今年我真的體驗得到，這實在太美妙。」

不得不提的是哥達的人生導師，就是擁有8個大滿貫冠軍的美國傳奇阿加斯，哥達賽後坦言:「他有傳短訊給我，他要睡覺了，這是他最後給我的一句話。」畢竟這場比賽都是接近凌晨才結束，然而哥達形容阿加斯是他人生中一位非常人物，「我們在2020年疫情中傾談了很多，他是我網球路上一位很重要的人，不單是網球，人生上他也是我的導師，我們很多時間都在一起。」哥達希望可以繼續向前進，下仗將面對10號種子的波蘭球手哈卡茲。

至於被列為11號種子的英國「一哥」諾迪亦倒灶出局，與01年出生的捷克新星利赫加(Jiri Lehecka)爭逐五盤，終以7比6(10比8)、3比6、6比3、1比6、4比6落敗，讓利赫加創造了生涯新歷史，首闖澳網男單16強。