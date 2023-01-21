拜仁出師不利　德甲重開首仗即失分

休戰超過兩個月嘅德甲，周六(21日)凌晨重開，已連續10季奪冠嘅拜仁慕尼黑出師不利，作客被RB萊比錫逼和1比1，聯賽6連勝走勢斷纜，拜仁新加盟門將恩尼森馬首次披甲，不幸做咗「黑腳」。

榜首拜仁慕尼黑反客為主，上半場37分鐘先開紀錄，基拿比左路傳中，祖普莫亭近門射入，呢位喀麥隆國腳今季聯賽上陣11場入7球。

不過，換邊之後冇耐，RB萊比錫就扳平，安達施華右路傳中，蘇保斯拉爾飛頂，由侯斯頓保門前加多一腳撞入，恩尼森馬欲救無從。

賽後拜仁教練拿高斯文認為和波屬於合理賽果：「對手RB萊比錫踢得非常好，兩隊表現都好放，我哋有一啲地方可以做得更好，亦有唔少入波機會把握唔到，攞到1分可以接受。」

雖然球隊失分，但拿高斯文仍然大讚新加盟門將恩尼森馬表現出色：「佢攔截3、4次傳中波，其實並冇太多機會畀佢撲救，感覺上佢好似唔係第1次為拜仁上陣，同隊友好有默契。」

拜仁原本正選門將紐亞早前度假滑雪期間不幸斷腳收咧，會方日前由慕遜加柏簽入恩尼森馬，合約簽到2025年，據報轉會為950萬歐元，年薪500萬歐元。