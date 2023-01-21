癸卯年「兔」氣揚眉　傅家俊：繼續享受桌球

送「苦」迎兔在即，相信好多香港人都盼望新年勝舊年，去年向港人送上一份禮物、在香港大師賽打出一桿147哄動全城的傅家俊（Marco），踏入新一年已經有難忘經歷，希望繼續享受桌球、「兔」氣揚眉！

經過受疫情困擾幾年，踏入2023年，Marco已經有一個難忘生日，要離開香港在比賽中度過自己45歲的壽辰，他更在社交平台上載了一張單獨食杯麵的相片，吸引大批球迷向這位壽星送上生日祝福，享受一個不一樣的生日。

最愛食年糕2月2日再上征途

明天就踏入兔年（農曆癸卯年），原本Marco有兩個比賽要應付，要繼續留英一個人「過新年」，因此早在本月初已離港，但這位「Wonder爸」相當細心，已經為囡囡及桌球學校員工準備好利是，「希望囡囡快高長大，學業進步，也祝願桌球學校事事順利；當然最緊要都是家人身體健康，這是最重要的。」豈料威爾斯賽突然改期，令Marco可以「偷時間」回港，在2月2日才再上征途。「近幾年都與家人過年，但因疫情限制比以往已欠氣氛，沒有周圍拜年。今年原本在英國過農曆新年，現在提早回來，應該可以再次感受一下久違的新年氣氛吧！」

說到農曆新年，Marco坦言是自己最愛節日之一，「自小已經很喜歡新年，氣氛好，（小朋友）又有利是，好多親戚朋友拜年，好開心的，而我最鍾意食年糕，不論鹹的或甜的都喜歡，以往去長輩家中拜年都必定會食！」

爭取比賽機會提升狀態

香港人在農曆年前都有興趣了解一下來年的運程，不少堪輿學家都分享了十二生肖的運程預測，本月剛滿45歲的傅家俊生肖屬蛇，大部分的預測對屬蛇的人都是偏好，而今年屬蛇的是「驛馬年」，需要四處走動，外出公幹更有利，這正好配合Marco常常要出外比賽；然而對於自己在比賽及事業上的期望，抱着平常心，「Take it easy不會迫自己在某時間做到甚麼成績，今季整體表現都算OK，但有時狀態不太穩定，香港大師賽的確發揮出色，仍需努力。」

Marco補充今季比賽愈來愈少，所以會盡量爭取出戰每一個比賽，「希望慢慢可以提升狀態，這是急不來的，比賽有成績，世界排名就會自然提升。」