比堤：藍戰士訪紅軍 有力搶分

利物浦及車路士近年都是歐聯常客兼且曾經封王，如今卻有可能一同缺席來季的歐聯賽事。雙方今季的表現都遠低於自己的最佳水平，今仗關乎能否谷底反彈，絕對是一場重要的賽事。

利物浦無論於心態及體能方面都表現不濟，球隊看來失去了一部份的爭勝心及團結精神。這支球隊不再是無可匹敵，經過多年的高強度比賽後，一眾紅軍球員身心皆疲，因而影響今季的演出。

沙迪奧文尼的離隊絕對是紅軍大倒退的關鍵，荷蘭國腳加普來投後，能否取代其位置，踢出身價波？我認為是可以的，因為加普是一位質素相當之高的前場球員，同時亦有能力為隊友製造入波機會。

我的舊東家車路士，上輪聯賽憑夏維斯入球成功擊敗水晶宮，終止了4場不勝的頹勢。我相信夏維斯依然能夠在下半季擔當重要角色，但單靠他一人難以創造奇蹟，皆因陣中有多位球員的狀態麻麻，故球隊上下定要作出改善，才可扭轉現時的劣勢。

藍戰士今仗最佳的進攻套路，將會是嘗試向阿歷山大阿諾特埋手，向其防守邊路作出進襲，無論車路士主帥樸達今仗派美臣蒙特還是新加盟的梅迪歷，這個區域有可能決定今場賽事的勝負。

由於雙方都不容有失，所以我認為今仗將會張力十足，但雙方在戰術調動上十分接近，預計今仗戰情緊湊，而且入球不會多，最終兩軍打成平手，各得1分而回。