年卅晚虎年送歲波　利物浦車仔歎「細」界

年卅晚虎年送歲波，兩支英超落難豪門正面交鋒，利物浦主場鬥車路士。「紅軍」排名跌到第9位，要反彈唔易；「藍戰士」排名第10更令人失望，兩隊當前最重要係避免輸波，定必更加謹慎，加上近6次交手5次開2球或以下，入球細屬信心之選。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

利物浦聖誕檔期連勝維拉及李斯特城，原來只屬曇花一現，踏入2023年連敗於賓福特及白禮頓腳下，兩仗共失6粒，其中上仗吞白禮頓3蛋，更被主帥高普形容為「紅軍」生涯最差，賽後要向球迷道歉。佢哋上場英足盃重賽1比0險勝狼隊，總算止止血，今仗有前鋒達雲紐尼斯復出，新援加普仲未完全融入，當務之急仍然係做好防守，穩定軍心。

梅迪克登場未知作用

車仔季前經歷班主易手及季中換帥，近期又爆發傷兵潮，嚴重影響表現，早前喺聯賽同英足盃連敗於曼城腳下，之後又因新加盟借將祖奧菲歷斯領紅被逐，1比2不敵富咸，士氣跌入谷底，更傳出樸達帥位動搖，好在上仗小勝水晶宮，樸達暫保烏紗，今仗到訪晏菲路，雖有新援梅迪克亮相，但作用未知，勢必穩陣行先，斷估利物浦亦有相同諗法，兩邊都唔想虎年衰收尾，隨時大踢悶波，入球細高唱入雲。