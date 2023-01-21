曼聯走寶　2次錯過簽奧迪加特

阿仙奴中場馬田奧迪加特今季表現大熟大勇，並擔任隊長，成為球隊高居榜首嘅功臣，兵工廠將於周一(23日)凌晨英超主場對曼聯，呢位24歲挪威國腳肯定成為紅魔鬼嘅心腹大患。原來曼聯曾經有2次機會可以簽入馬田奧迪加特，但最後都錯過，實在走寶。

根據英國《星報》報道，曼聯2013年曾經邀請馬田奧迪加特到卡寧頓訓練基地試腳，但當時紅魔鬼主帥莫耶斯並冇留住佢。1年之後，馬田奧迪加特為史卓加斯特踢聯賽，以15歲零118日成為挪超史上最年輕上陣球員。

其後尹戈爾執教曼聯，亦有去挪威同馬田奧迪加特見面，呢位新星當時希望加盟曼聯後，可以立即跟隨一隊操練，但尹戈爾拒絕，結果被皇馬搶走。

馬田奧迪加特效力皇馬期間，大部份時間被外借，包括2021年1月被外借去阿仙奴，憑出色表現，僅過半年就被兵工廠以3,500萬歐元買斷，今季英超上陣17場入8球，已經多過上季總入球數字。

今場「仙魔對決」亦係馬田奧迪加特同般奴費南迪斯兩位8號仔，爭奪英超最佳進攻中場之戰。