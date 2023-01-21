高級組銀牌　大球場賀歲！雙方主將想當年

賀歲盃自2019年後，因疫情關係已經停辦3屆，今年大年初一檔期，安排了上演「高級組銀牌」決賽由東方對傑志。當中胡晉銘、馬高斯及費蘭度，對相隔3年再次出戰「賀歲波」，均異口同聲表示期待。

來自西班牙的馬高斯在「2019年賀歲盃」，有機會與球星費蘭度托利斯交手，這位36歲東方主力，至今仍對該仗印象深刻：「費蘭度托利斯踢過歐聯等大賽，可以同佢同場較量，對大家嚟講都好神奇。」今場銀牌決賽於賀歲檔期舉行，馬高斯認為會令賽事更具意義：「我知農曆新年對華人嚟講係好重要，仲記得當時4強有近15,000名球迷入場，最後一個比賽日更超過20,000人。我希望今次銀牌決賽，都有咁多球迷入場，因為比賽將會非常精彩。」另外，自2018年來港加盟夢想FC的馬高斯，今次乃首度有機會在盃賽決賽披甲，為此他感到非常興奮。

東方中場胡晉銘，則在「2019年賀歲盃」季軍戰，代表選手隊在對奧克蘭城一戰披甲，「晉銘」還記得當時香港大球場的熱鬧氣氛：「當時請咗好多球星嚟，現場有DJ打碟，搞到好似嘉年華咁，自己由細都有睇賀歲波嘅習慣，年初一就好似要貢獻咗畀足球咁，好開心見到銀牌決賽擺喺賀歲盃檔期。」「晉銘」又認為能在香港大球場比賽是一份榮耀：「喺香港長大嘅球員，都會覺得香港大球場係最大舞台，就好似歌手喺紅館開騷，對我哋係有特別意義。」

至於當年兩場賽事，皆有份為選手隊上陣的傑志球員費蘭度，坦言對當時氣氛十分難忘：「新年好多人放假都會入場睇波，嗰陣將聯賽各隊球員擺埋一齊，所以球迷都會集合一齊幫我哋打氣，感覺同香港隊差唔多，令我更有動力。」不過相對傳統賀歲盃，「費77」直言今場決賽更加重要：「上次性質相對娛樂性，大家夾得一陣就要比賽，但今場係正式賽事，我好有決心贏波，想爭取回巢後首個錦標。」