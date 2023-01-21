高級組銀牌　決賽邊個係ＭＯＭ由你話事！

「高級組銀牌」決賽大年初一(日)假香港大球場上演，屆時除會落實今季首個錦標花落誰家之外，賽後亦會定出最後一個「運動家SportshouseManOfTheMatch」（ＭＯＭ）獎項誰屬，各位球迷朋友記得完場前，去到facebook專頁「我撐本地波」投票啦！

雖然「高級組銀牌」冠軍沒有亞洲賽資格，含金量遠不及「足總盃」，但仍然獲得運動家Sportshouse的關注，由第一圈賽事開始，贊助每一場的最佳球員獎項。「隨住深水埗升上港超，我哋亦係第一季參與支持港超聯球隊。除咗球隊本身，我哋都好想為成個港超聯做番一啲嘢，今次『ManOfTheMatch』可以話係一個試點，希望感受過一季之後，下季可以參與更多，涉及嘅範圍更廣範。」運動家常務董事蔡天沛表示。

頭8場「運動家SportshouseManOfTheMatch」，分別由祖連奴（標準流浪）、米基爾（傑志）、丹恩奴域（傑志）、加維蘭（理文）、巴杜姆（東方）、基藍馬（標準流浪）、基爾頓（傑志），以及葉鴻輝（東方）。每位得獎球員均可獲得運動家送出的獎座，以及1000元購物現金券。