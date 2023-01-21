高級組銀牌　東方鬥傑志！大年初一爭標賀歲

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本地賽事相隔600多日後迎來首個冠軍的誕生，「高級組銀牌」決賽周日（22日）大年初一假香港大球場上演，由東方與傑志一決高下。今季對賽成績處於下風的東方，要成功挑戰強敵，鬥志和決心缺一不可；至於「藍鳥」為重奪這項盃賽冠軍，今場必定精銳盡出，兩強相遇誓要為球迷獻上精彩對碰。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時45分直播）

曾於對上一屆「高級組銀牌」奪冠的東方，今季先後於「菁英盃」及聯賽兩次不敵傑志，惟東方主教練盧比度（Chino）就相信近期往績，不會對球員構成影響：「大家都知道傑志係香港最強球隊，所以呢場波嘅壓力唔喺我哋度，我哋會先做好部署，嘗試對佢哋製造麻煩。」首次以主教練身分打入盃賽決賽，Chino盼球隊能享受今場大戰。人腳方面，胡晉銘及巴杜姆均坐完波監，齊齊可以候命。

曾4次捧起「高級組銀牌」冠軍的東方門將葉鴻輝，賽事經驗十足。東方今季防守表現出色，「阿輝」可謂功不可沒，他透露今場有何應敵良策：「要保持集中力，決賽就係鬥少犯錯，今季東方防守表現唔差，希望喺細節上做得更好。」「阿輝」認為對手無可否認實力較強，但相信東方上下鬥心和信念十足，壓力較小情況下，希望能交出最高水準。

傑志接連大炒港會及理文殺入決賽，但主教練兼總監朱志光直言決賽屬於一場過，提醒球員不要掉以輕心：「比賽咩都會發生，過去踢得好唔代表啲咩，球員要維持水準；過去傑志成日同銀牌無緣，希望可以第3次帶隊捧走依個盃，證明我哋仲係好有實力。」另外，「朱Sir」又透露艾里奧、查理史葛或可趕及傷愈復出。

新加盟的伊高沙托尼，今場再次重返香港大球場為球迷獻技，這名前「香港足球先生」表示十分期待：「之前效力和富大埔、富力R&F個陣有踢過，知道大球場氣氛好好，我都相當掛住球迷，某程度上係一種推動力，令我踢得更好。」東方擁有馬高斯、葉鴻輝等多名實力與經驗並重的球員，「伊高」認為對手絕不容易應付，今場目標爭取入球，兼帶領「藍鳥」成為冠軍。

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：4.鐘樂安 3.高素巴耶夫 27.馬高斯

中場：11.黃皓雋 16.梁振邦 6.胡晉銘 10.蔡立靖 30.黃梓浩

前鋒：23.孫銘謙 9.巴杜姆

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 5.艾里奧 18.周緣德 77.費蘭度

中場：19.黃洋 10.基爾頓 7.明加索夫

前鋒：17.米基爾 9.丹恩奴域 8.伊高沙托尼