希斯基：博西悉反彈爆「機」

我的前球會紐卡素噴射機將會在今周主場迎戰西悉尼流浪者。今次對碰意義重大，事關雙方都需要獲勝，令球隊重返正軌。

西悉尼流浪者近6仗只錄得1勝，跟榜首拉開到有7分之差。幸西悉現時士氣尚算不俗，因為他們上星期日成功以1比1跟榜首及防守專家墨爾本城打成平手，避免再一次敗走而回。

西悉今季季初表現強勁的主因在於穩固的後防，目前為止也只是失了9球，為聯賽第2最佳成績球隊，可是最近前線一眾進攻球員死火，對球隊的表現造成影響。

另邊廂，紐卡素噴射機如今排在聯賽榜第10位，距離榜尾位置只有兩分差距，近3仗更加未嚐一勝，但在阿瑟柏巴的帶領下，上周以1比1賽和衛冕冠軍西部聯，總算是一個正面的成績。

由於西悉入球能力麻麻，領隊馬克魯丹將寄望今季參與5個入球的班頓波里路、以及中場老將保沙歷於前線攻堅，爭取入球。

同時，紐卡素噴射機今仗將需要撕破澳職其中一支防守最強的球隊，才有機會取得分數。所以主隊要看一看布夏基亞及格魯吉亞進攻好手米科達迪斯能否成功取得入球了。不過，我認為西悉的球員整體實力較具質素，預計他們今個星期日可率先反彈，主場獲勝。