【有片】尼克普比驚天神救　喜鵲創英超紀錄

周日(22日)凌晨英超大戰，今季異軍突起嘅紐卡素全靠門將尼克普比驚天神救，作客0比0打和水晶宮，連續6場聯賽保持不失，繼續穩坐英超前4位置。「喜鵲」已連續15場聯賽不敗，創下球會史上最長不敗紀錄，尼克普比嘅關鍵飛撲更被譽為今季最佳撲救。

紐卡素今場強陣出擊，對住水晶宮反客為主控制戰局，但祖連頓、哥林威爾遜、阿歷山大伊沙克等連翻埋門都入唔到波，反而水晶宮全場唯一中龍攻門就幾乎得手，桑馬迪達喺73分鐘於12碼狂抽，尼克普比神速反應單手將個波擋出底線，最終兩隊0比0握手言和。

英格蘭領隊修夫基今場有入場觀戰，尼克普比繼續出色發揮，連續6場聯賽保持不失，亦係今季第12場「清白身」聯賽，今季82.3%撲救成功率係英超門將之冠。「喜鵲」自上年9月不敵利物浦後，已經連續15場聯賽不敗，係球會史上頂級聯賽最長不敗走勢，依家距離第5位嘅熱刺6分，前4位置穩陣。

尼克普比今仗神救成為熱話，紐卡素領隊艾迪侯城賽後表示：「我想講，尼克普比今季打出頂尖水平，呢個撲救係我見過佢最精彩嘅撲救，屬於最頂尖嘅撲救。」主角尼克普比亦回憶：「我當時睇唔到，好幸運可以掂到個波並擋走，作為龍門嘅訓練，就係為咗呢啲電光火石嘅時刻。」