35分鐘證明1億身價　梅迪歷係新洛賓？

車路士周六(21日)英超作客0比0打和利物浦，近5場聯賽第4度失分，不過「藍戰士」球迷就非常滿意，事關身價1億歐元嘅新兵梅迪歷粉墨登場，只係踢35分鐘已經光芒四射，令質疑佢轉會費嘅人都話「物有所值」，多位英超名宿對佢讚不絕口，謝拉特更形容佢係「新洛賓」！

22歲嘅梅迪歷上星期由薩克達加盟，今場喺55分鐘上陣威脅力大，包括2次成功扭波、3次成功攔截、92.9%傳球成功率等突出數據，盡展速度同技術，車路士領隊樸達賽後表示：「梅迪歷喺單對單非常危險，可以喺前場創造機會，係嗰種令球迷睇到企起身嘅球員，我哋會幫助佢盡快適應英超。」

一眾英超名宿睇完呢位烏克蘭新星首演後，紛紛對佢投以信心一票，前車路士中場祖高爾話：「佢搞到利物浦風聲鶴唳，又扭得又射得，呢35分鐘令我好興奮。」曼聯名將加利尼維利表示：「睇咗佢10分鐘，我知我唔會想喺球場對住佢。」

利物浦傳奇謝拉特更將梅迪歷同荷蘭翼鋒洛賓相比：「如果我係車迷一定好開心，佢真係有料，令我覺得好似洛賓，睇梅迪歷控制個波同速度，車路士球迷會好興奮。」

車路士日前再官宣用3,500萬歐元簽入燕豪芬翼鋒馬杜基後，鋒線人腳非常鼎盛，梅迪歷、馬杜基、夏維斯、美臣蒙特、祖奧菲歷斯、奧巴美揚、薛耶治、基斯甸普列錫、大衞科芬拿等粒粒皆星，有望重振雄風。