祖記風波燒埋熱刺　意甲改革全面推倒

意甲勁旅祖雲達斯被指控造假數罪名成立，喺意大利引起牽然大波，就連英超熱刺亦受到波及。熱刺總監柏拉迪斯係案件中被定罪嘅人物之一，被意大利足總「停賽」30個月，據報禁令極可能會延伸至全球執行，落實嘅話柏拉迪斯難以留喺英超，佢老友干地亦唔會再教熱刺，「意甲改革」面臨全面推倒。

柏拉迪斯喺2021年6月出任熱刺總監前，喺祖雲達斯服務長達11年，今次造假數醜聞佢亦係「孭飛」重要人物，最終被意大利足總罰停賽30個月，據報意大利足總正向國際足協同歐洲足協申請禁令喺全球執行，足球法律專家迪馬高向英國《每日郵報》透露，國際足協幾乎肯定會將禁令延伸至全球。

英超賽會同熱刺暫時未就事件表態，而且祖雲達斯同柏拉迪斯亦考慮上訴，不過英超條例規定，如果球會管理層成員，被任任國家體育機關發出禁令，都有權被取消管理層資格。柏拉迪斯係干地答應執教熱刺嘅最大原因，近年不斷喺意大利招兵全面「意甲化」，今次一旦被禁履行總監職務，主席利維將會為管理層再做一次換血。