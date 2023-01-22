高級組銀牌　傑志決賽互射12碼挫東方

「高級組銀牌賽」決賽周日（22日）年初一於香港大球場上演，由東方大戰傑志。結果在7192名球迷見證下，憑米基爾先開紀錄的傑志，與由巴杜姆追平比數的東方，鬥足120分鐘打成1比1平手。最終傑志互射12碼，以4比2擊敗東方，重奪冠軍。

東方有巴杜姆及胡晉銘刑滿復出，齊齊重返正選大軍，黃皓雋及孫銘謙負責攻堅，隊長梁振邦坐鎮中場，高素巴耶夫及鐘樂安組成中堅組合；傑志方面，丹恩奴域擔任箭頭，與明加索夫及潘沛軒組成進攻三叉戟，基爾頓及米基爾於中場派牌，伊高沙托尼先列後備。

雙方為站穩陣腳，開局都踢得比較謹慎。4分鐘，基爾頓遠射偏離目標，14分鐘，羅拔圖接應角球楔前柱頭槌攻門高出。其後丹恩奴域和巴杜姆都先後獲得起腳機會，但都未能命中。東方及後開始發力，30 馬高斯交出直線，孫銘謙殺入禁區起腳，被保羅撲出。9分鐘後，孫銘謙再於窄角度起腳，同樣未能射破保羅十指關。42分鐘，傑志創造出具威脅射門，基爾頓禁區內勁射，被葉鴻輝飛身撲出，雙方半場互無紀錄。

換邊後，傑志派出伊高沙托尼，開始掌握場上主動權。60分鐘，基爾頓交出直線，伊高沙托尼落底傳中，可惜門前的丹恩奴域未能接應。4分鐘後，伊高沙托尼高波傳入禁區，丹恩奴域門前頭槌一頂，被葉鴻輝精彩撲救化解危機。71分鐘，基爾頓右路傳中，伊高沙托尼及顏卓彬禁區內各加1腳，最後被伏兵門前的米基爾射入，傑志先拔頭籌。但東方好快作出回應，7分鐘後，亞歷斯祖右路傳中，傑志守將頭槌解圍不遠，後備入替的黃梓浩使出倒掛傳入門前，由巴杜姆頭槌頂入。結果雙方法定時間打成1比1平手，要進入加時。

加時階段，雙方都作出陣容調動，其中東方換上蔡立靖，傑志則派出查理史葛和艾力士。21分鐘，蔡立靖推入大位起腳，被保羅撲出。緊接伊高沙托尼禁區頂的射門，也威脅不到葉鴻輝。雙方踢足120分鐘都未能分出勝負。互射12碼階段，東方先有孫銘謙操刀被保羅救出，再有黃梓浩射失，至於4位球員全部射入的傑志，成為最終贏家。