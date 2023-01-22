關鍵6分波搏盡　阿仙奴曼聯「大」發新年財

大年初一，首先同各位讀者拜年，祝大家身體健康，財源滾滾來！今晚英超上演「仙魔大戰」助興，阿仙奴主場對曼聯，兩隊近況都非常勇猛，兵工廠今季聯賽主場8戰獲得7勝1和，當然要乘勝追擊。「紅魔鬼」曼聯已殺上前列，亦渴望勝出呢場爭標「6分波」，應該會採取主攻踢法。事實上，雙方近3次對賽，總入球全開4球或以上，可博中位數3.5球嘅入球大。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴表現勢如破竹，近12場聯賽取得10勝2和，包括上仗喺「北倫敦打吡」作客擊敗宿敵熱刺，狀態及士氣都處於巔峰。兵工廠能夠創出佳績，皆因踢法極具侵略性，由尼基迪亞、布卡約沙卡、馬田奧迪加特、加比爾馬天尼利組成嘅鋒線，集技術、速度、活力於一身，進攻套路多元化，令對手防不勝防。特別係馬田奧迪加特傳射能力俱佳，今季聯賽已有8球進帳及5次助攻，帶領球隊踢出悅目進攻足球。加上阿仙奴有地利優勢，肯定全力爭勝，報回首循環1比3不敵曼聯之仇。

另邊廂，曼聯自從C朗離隊後，球隊變得更加團結，並愈戰愈勇，包括喺曼市打吡戰反勝上季冠軍曼城，前鋒拉舒福特又取得入球。呢位英格蘭國腳上次對阿仙奴，射入2球及1次助攻，今仗勢必成為對手心腹大患。由於曼聯上仗踢到補時，意外被水晶宮逼和失分，今仗搶分迫切性更加大，絕對冇得退縮。不過，防守中場卡斯米路停賽，曼聯防線勢必面臨重大壓力，好大機會失波，最好揀入球大。