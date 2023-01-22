港超聯福星拱照 兔年行大運！

一元復始，萬象更新！新一年，祝福各位球迷同球圈上下周年旺相、萬事如意、財源廣進。至於對一班足球員嚟講，無論係咩生肖同有冇吉星照，心願都只得一個，就係波運亨通、球巿暢旺！恭喜，恭喜。

謝家榮 生肖：兔

和富大埔門將 1999年9月4日出生

犯太歲，仲要犯到應一應！容易產生負面或者不穩情緒，亦容易受傷，對於守門員嚟講，真係要打醒十二分精神。不過，今年亦係財運年，踢咗幾年職業波喇，係時候生生性性，要比之前咁多季都要努力，慢慢就會捱出頭嚟。今年吉星有「金匱」同「將星」，有財富又有權勢；凶星就有「劍鋒」、「伏戶」、「天哭」同「大煞」，聽個名都驚驚，總之提醒自己唔好畀負面情緒影響到！

孫銘謙 生肖：龍

東方前鋒 2000年6月19日出生

新一年係財運年，努力工作，自然收入增加，畀心機比賽，爭取更多獎金！吉星「太陽」高照，隊友、教練、老細、球迷同傳媒，所有男性都可以成為貴人；「扳鞍」有助得到他人尊重、認同。至於凶星之中，「晦氣」容易出現明明球波射得鬼咁靚，都會白界前畀隊友加一腳截胡嘅情況；「陰煞」近多啲男性就唔會出事。順帶一提，要注意飲食，唔係好容易肚痛。

梁祐維 生肖：蛇

外流港將 2002年1月13日出生

新一年冇嘢沖、冇桃花，人緣運亦會比之前一年回落，但整體運程會比上年好啲。繼續外流，累積到嘅經驗同人脈，雖然未必即時見效，但長遠計得益嘅將會係自己。今年地位有機會提升，唔通有機會轉會到更高水平嘅聯賽？吉星「驛馬」有利繼續在外打拚；要留意凶星「孤辰」嘅影響，容易感到寂寞，產生無助等嘅負面情緒，大個仔，要好好調適呀！

李小恆 生肖：馬

港會中場 2002年4月15日出生

新一年除咗人緣運比去年更加好之外，今年仲會有正桃花，如果本身係單身嘅，好大機會開展一段穩定長久嘅感情。如果未想拍拖，都可以恃住行正桃花運，催谷一吓自己嘅事業。李小恆今季初頭幾場，每次落場都為球迷留下好深刻嘅印象，之後可能狀態有啲回落，又或者對方熟咗佢啲路數，表現再冇咁搶眼，今年有桃花星「天喜」照住，只要肯畀心機，肯定大把世界。

艾華 生肖：羊

冠忠南區前鋒 1991年6月10日

人緣感情運唔錯嘅一年，想自己嘅足球事業可以更上一層樓，除咗落力練習同比賽，記得都要多啲交際，球會或者足總有活動叫到，幾唔得閒都要出席，等多啲人記得你，包有你着數！屬羊喺新一年嘅財運榜躋身三甲，又有貴人運，運勢堅係好，加埋有吉星「天解」、「解神」同「三台」拱照，掂晒！

伊高沙托尼 生肖：猴

傑志前鋒 1993年1月8日出生

上年沖太歲嘅「伊高」，經歷唔少嘅轉變，離開梅州客家轉會去甲府風林，輾轉喺過年前重返成名地香港，加盟雄心萬丈嘅傑志。踏入兔年太歲暗合，一切都會從此安定落嚟，今年更加吉星拱照，包括逢凶化吉嘅「月德」同「地解」，但都有凶星「死符」，要注意一啲小傷患要及早治理，同「小耗」難免會小破財（建議主動買個名貴手袋畀老婆，主動應咗佢）。

顏樂楓 生肖：雞

理文中場 1993年1月26日出生

將會踏入充滿變化嘅一年，之前定咗嘅結婚同創業大計，趁呢個兔年一鑊過，搞掂晒佢啦！今年對屬雞嘅朋友嚟講，最適合就係去Upgrade自己，上吓教練班或者進修吓，對本身係大學生嘅「光頭」嚟講，都係唔錯嘅自我增值方式。但有一樣嘢要留意，就係今年吉星全無，無人照住，做咩都要親力親為靠自己！

神田夢實 生肖：狗

標準流浪中場 1994年9月14日出生

上年人緣運已經好好，新一年人緣運更加好到爆燈，對從事足球員呢門表演工作嚟講就弗晒喇！吉星方面「龍德」同「紫微」係好有Power嘅貴人星，有望得到貴人之助，事業同財運都會向好發展。下半年仲會有升遷運，足球員冇得升職，但可以轉會搵多啲錢，只要今季有好表現，到時就唔憂冇其他會搵啦！雖然都有幾粒「凶星」，但一律十分弱雞，惡唔出樣。

費利浦薩 生肖：豬

晉峰前鋒 1995年5月29日出生

連續兩年人緣運良好，新一年嚟自貴人嘅力量細咗，但依然大過小人所產生嘅負面影響！工作會呈現多勞多得這個非常實際嘅局面，跑多兩步、入多兩球，財源自然滾滾來，短期目標係贏波獎金多啲，長遠目標就係獲大會青睞，到時便有望聲價十倍。唯一要留意嘅係今年「吉星」清零，任何事要成功都會比之前付出更多，老土啲講就係一分耕耘，一分收穫。

安永佳 生肖：鼠

外流港將 1997年1月1日出生

上年因為係驛馬生肖，外流去咗中甲，嚟到新一年，繼續會有周圍去嘅情況，對安永佳嚟講即係會繼續外闖，追求更高嘅層次，相關情況喺農曆一、二月出現嘅機會最高。今年亦係搵大錢嘅一年，不過唔係橫財，而係要多勞多得，唔辛苦唔得世間財嗰隻；善用人緣運，亦都可以增加收入。吉星「天德」、「紅鸞」同「福星」拱照，保持心善，自然人緣運升，幫到手嘅貴人亦隨之出現。因為凶星「咸池」嘅關係，要小心處理感情事，生生性性就唔會出現問題。

杜國榆 生肖：牛

深水埗後衞 1997年6月23日出生

新一年財運唔錯，如果之前收入唔太穩定嘅話，今年情況將會大大好轉，球員嚟講會出現呢個情況，一係贏多咗波多咗獎金，唔係就轉會搵多啲人工，再唔係就畀贊助商睇中，總之就係財源滾滾來啦！有吉星「八座」照住，地位有機會提升，得到更多認同；凶星「羊刃」影響吓，好容易一嘢躁咗爆出嚟，要付上唔同程度嘅代價，尤其比賽嗰陣時刻要提醒自己，唔係好容易攞紅牌。

黃浩然 生肖：虎

香港U23後衞 1998年6月12日出生

同上年犯太歲相比，今年整體明顯會向好得多，雖然喺正月仲會受到上年運滯嘅餘勢影響，但只要凡事向好方面諗，放慢一吓步伐，面對突如其來嘅轉變，好似工作環境咁，步入農曆二月，萬事都會穩定下來，運氣亦會持續向上。吉星「陌越」對地位提升、升遷有幫助，代入足球員嘅情況嚟講，就係入選代表隊或者轉會。凶星「病符」影響下，小病是福，記得注意飲食。