阿仙奴激情絕殺曼聯　半季50分顯冠軍霸氣

阿仙奴顯露冠軍霸氣！周一(23日)凌晨英超重頭戲，阿仙奴主場同曼聯合演一場水平極高嘅激戰，最終「兵工廠」喺90分鐘絕殺，戲劇性後上3比2贏波。阿仙奴踢完19輪聯賽後拎50分，係球會史上最好半季成績，依家領先次席曼城5分兼踢少1場，奪標形勢大好。

兩大勁旅駁火戰況激烈，曼聯17分鐘由拉舒福特禁區外冷箭得手，7分鐘後阿仙奴靠一次美妙組織，由尼基迪亞門前頂入追平，半場踢成1比1平手。換邊後阿仙奴逐漸控制戰局，53分鐘布卡約沙卡右路轟入世界波，但領先只係6分鐘就被利辛度馬天尼斯喺角球攻勢頂入。

爭勝決心極大嘅阿仙奴尾段圍攻曼聯，布卡約沙卡曾勁射中柱，新加盟翼鋒李安度杜沙特亦首度登場，84分鐘尼基迪亞近門狂抽又被迪基亞神救，眼見兩隊將握手言和，尼基迪亞90分鐘門前怪腳射入，VAR檢查後證實冇越位，阿仙奴戲劇性3比2贏波。

阿仙奴完成19場聯賽後，以16勝2和1負50分成績排榜首，係英超史上第5次有球隊喺半季拎到50分或以上，亦係阿仙奴史上首次，領隊阿迪達賽後表示：「我唔知冠軍要拎幾多分，但肯定係好高好高，阿仙奴上半季踢得非常之好，值得排喺榜首，但我哋知道仲有好多地方要改善，呢個亦係我哋目標。」