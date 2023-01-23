外流港將　友賽上陣鬥日職球隊　余在言：認清差距

正隨日丙球隊鹿兒島聯跟操的港將余在言（Jesse），周日（22日）在對日職球隊湘南比馬的練習賽中，獲得上陣機會，最終鹿兒島聯以1比2不敵對手。Jesse賽後分享與日職球員較量的感受，形容比賽強度和速度頗高，令自己看清與高水平對手的差距。

於本月（15日）啟程前往日本與鹿兒島聯會合的Jesse，已與球隊完成首周訓練，球隊於周日越級與日職球隊湘南比馬拍跳，比賽分3節每節30分鐘形式進行，其中Jesse於最後1節上陣兼踢足全節。賽後他表示對落場比賽感到緊張，但直言獲益良多：「今場比賽節奏好快，比賽質素非常高，唔係我平時適應嘅程度，我有努力去跟上場波嘅節奏，喺某啲情況都表現得唔錯，但亦有好多可以做得更好嘅地方。」

他續指透過今場比賽，成功了解自己與日職球員的差距：「落場比賽係學到好多嘢，尤其睇清自己需要改進嘅地方，認識到日職球員同我嘅分別，真係大開眼界。」Jesse承認相比起隊友和對手，自己在身體對抗方面比較輸蝕，在這方面有待提升。鹿兒島聯即將啟程前往指宿市進行集訓，Jesse預期屆時訓練要求會更高，對此他表示已準備好接受新挑戰。

另外，早前加盟日丙球隊岩手盛岡仙鶴的歐陽耀冲，近日隨新東家出席新賽季發布會，這位將披上89號球衣的港將，在會上以球隊新援身分現身並作自我介紹，期間不忘大騷流利日語。「歐冲」於社交平台透露將會隨球隊前往千葉進行集訓。