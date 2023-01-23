【有片】比寧咸轟入世界波 利物浦很想要吧

周日(22日)晚德甲，多蒙特主場以4比3擊敗奧格斯堡，「蜜蜂兵團」中場祖迪比寧咸又發威，轟入1球世界波及1次助攻，演出光芒四射。據悉呢位19歲英格蘭國腳拒絕會方提出嘅18萬鎊周薪續約條件，明顯想轉投大球會，利物浦同皇馬都極力爭奪祖迪比寧咸加盟。

開賽29分鐘，祖迪比寧咸喺禁區邊用假動作呃過對手之後，起腳射入，為多蒙特打開紀錄，盡顯級數。其後兩隊鬥攻，梅花間竹入波，多蒙特有尼高舒洛達碧克及18歲小將拜洛基頓斯各建一功。

奧格斯堡亦有艾尼美亞、迪米洛域、大衞哥連拿入波，一度追至3比3。關鍵時刻，祖迪比寧咸又發揮重要作用，頭槌二傳畀基奧雲尼雷拿射成4比3贏波。

祖迪比寧咸仲有2年半合約在身，盛傳多蒙特早前提出加薪一倍至18萬鎊，希望同佢續約，但已經被比寧咸拒絕，加上利物浦同皇馬爭相斟佢，估計呢位中場球星身價高達1.2億鎊。