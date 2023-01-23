國米士氣高昂　半場Ｗ明醒「里」

意甲國際米蘭主場迎戰安玻里。國米上周中捧走意超盃，信心爆棚，加上聯賽主場出擊習慣先發制人，安玻里隨時半場都頂唔住，捧半場主勝收利是。（Now 639周二凌晨3時45分直播）

國米上周中喺沙特舉行嘅意超盃，憑住費達歷高迪馬高、迪斯高及拿達路馬天尼斯各建一功，以3比0大勝上季聯賽盟主兼同市死敵AC米蘭，連續兩屆勇奪意超盃，令士氣大振。其中喺世盃食白果嘅阿根廷冠軍成員拿達路馬天尼斯，世盃後4次為國米上陣，場場都有波入。迪斯高亦寶刀未老，可見主帥施蒙尼恩沙基鋒線有大把選擇。

安玻里主將缺陣損實力

另一邊廂，安玻里狀態都唔錯，近4仗聯賽錄2勝2和未輸過，但除咗拉素之外，其餘對手都偏弱，而且有中場拉斯雲馬連坐波監，實力受削。隨住祖雲達斯因造假數案被扣15分，令國米爭前4重拾優勢，佢哋主場出擊例必搶韁，近5次聯賽主場贏晒之餘，其中4次更加半場取得領先，由頭贏到尾，半場主勝有計。

直播表

周二1:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 克雷莫納

Now 639

周二3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 安玻里

Now 639

周二4:00am 英超 富咸 Vs 熱刺

Now 621、611

周二4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 艾美利亞

Now 632