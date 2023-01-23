老而彌堅！捷比亞「創造機會」多過美斯

紐卡素上仗英超打和水晶宮0比0，近4場聯賽有3場同對手互交白卷，但唔代表「喜鵲」踢法保守，其實佢哋創造唔少攻勢，特別係32歲老將捷比亞更加係進攻發動機。根據OPTA統計，呢位英格蘭國腳今季英超已累積創造16次「重大入波機會」，歐洲5大聯賽僅次於奇雲迪布尼，仲多過阿根廷球王美斯。

紐卡素被沙特阿拉伯主權基金收購後，上年1月以1,200萬鎊向馬體會收購捷比亞，當時並唔被睇好，畢竟佢喺西甲表現只屬一般，而且年紀已經唔細。

不過，呢位右閘好快以行動證明自己有能力立足豪門，今季踢出事業顛峰水平，喺英超入1球及4次助攻，累積創造16次「重大入波機會」，歐洲5大聯賽之中，僅少過曼城中場奇雲迪布尼，排第2位，並比巴黎聖日耳門前鋒美斯多1次。

身為後衞嘅捷比亞可以交出如此亮麗進攻數據，實在難能可貴，無奈隊友把握力比較弱，浪費咗佢唔少傳送，亦係紐卡素入波少嘅原因之一。

捷比亞喺右路助攻助守，並擁有不俗射罰球技術，紐卡素下仗英聯盃4強對修咸頓，捷比亞將成為球隊勝負關鍵人物。