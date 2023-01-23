倫敦打吡　富咸搶韁「第一隊入球」有計

英超富咸主場迎戰熱刺，兩隊上仗同樣輸波；富咸不敵紐卡素，熱刺喺領先兩球下畀曼城反勝。不過計近況富咸係較穩定一隊，而且佢哋踢法搶韁，近6仗有5次先入波，要喺熱刺防線搵入波唔難，富咸「第一隊入球」有計。（Now 621及611周二凌晨4時直播）

富咸擺脫「升降機」命運，今季成功衝上中上游，如果能夠保持好表現，季尾甚至有機會搶到歐洲賽入場券。佢哋近況甚佳，由聖誕檔期至前仗錄得5連勝，包括2比1贏車路士，而且全部先入波，直至上仗0比1輸畀紐卡素先斷纜。留意到富咸曾經博到12碼，只係阿歷山大米祖域射失，錯過先開紀錄機會，到尾段失守落敗，輸得好唔抵。

不過以富咸攻力同近期演出，要攻破熱刺防線絕非難事，特別係米祖域上場孭鑊，今場肯定更加積極，呢位塞爾維亞世盃國腳現時累積11球，喺英超射手榜排第4，證明佢有料到，今場先入波機會高。

熱刺近2仗失6球

熱刺整體人腳強過富咸，不過佢哋近期連續輸畀阿仙奴同曼城，今仗又要作客，球員疲於奔命，稍有不慎就會畀對手有機可乘。再睇熱刺近期防線表現，近2仗失6球，球員經常喺比賽初段唔夠集中，今季多次先失波，門將洛里斯世盃決賽失利後，返到聯賽連場慌失失，加上近期不時傳出主帥干地教埋今季離隊消息，對士氣有一定影響，有咁多不利因素，今場隨時又要打逆境波。