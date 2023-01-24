熱刺獲救命3分　哈利卡尼追平歷史射手王紀錄

周二(24日)凌晨英超「倫敦打吡」，熱刺作客以1比0擊敗富咸，結束2連敗頹勢，總算及時止血，爭入前4位重燃希望。哈利卡尼轟入今仗全場唯一入球，職業生涯已為熱刺累積入266球，追平已故名宿格里夫斯嘅紀錄，並列熱刺史上最多入波球員。

熱刺早前2場英超分別不敵阿仙奴、曼城，被睇死無緣爭標，甚至要打入前4位參加下屆歐聯都有難度，因而傳出領隊干地可能季尾離任。呢支北倫敦勁旅知恥近乎勇，今仗踢法積極，中堅艾歷迪亞開波1分鐘就大腳笠射，但未能命中目標，賓戴維斯、哈利卡尼、艾馬遜先後射門都無功而還。

戰至上半場補時，熱刺終於打破缺口，鋒線兩位好拍檔合作，孫興民傳畀哈利卡尼，後者轉身抽射入網，一舉追平格里夫斯嘅熱刺歷史射手王紀錄。

英格蘭名宿格里夫斯曾於1961至70年效力熱刺，總共上陣379場入266球，至於哈利卡尼2011年首次為熱刺披甲以來，至今上陣412場入266球，雖然平均入球率唔及格里夫斯，但卡尼年僅29歲，入波數字及入球率都有望進一步提升。

值得一提，哈利卡尼首次英超作客射入富咸大門，佢喺英超已累積喺33座唔同球場入波，僅少於高爾(37)、朗尼(34)及林柏特(34)，呢3位名宿已退役，哈利卡尼有望刷新紀錄。

熱刺今場贏波之後，仍然排第5位，只落後第3、4位球隊紐卡素、曼聯3分，但踢多1場。