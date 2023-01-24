【官宣】林柏特被炒　戴治成愛華頓新帥大熱

深受降班威脅嘅愛華頓終於「斬纜」換帥自救，正式宣布領隊林柏特離任，球隊暫時由U21主帥保羅泰特及U18主帥巴尼斯攜手主持大局，直至新領隊接手執教。根據外國博彩公司開出嘅盤口，前般尼領隊戴治成為愛華頓新帥大熱。

愛華頓上仗英超護級大戰0比2不敵韋斯咸後，各項賽事遭遇4連敗，今季聯賽20戰僅有3勝6和11負排尾二，日前已盛傳「林伯」即將被炒，會方最終發表聲明，確認呢位44歲少帥離任，並感謝佢近1年以來為球隊嘅付出。

愛華頓2022年1月炒咗當時主帥賓尼迪斯後，請來林柏特領軍，勉強護級成功，但今季表現每況愈下，降班危機愈來愈大，無可避免需要換帥救亡。

外國博彩公司開出盤口，顯示戴治最大機會接手執教愛華頓，賠率熱到只有2.5倍，呢位51歲教頭上年4月離開般尼後，仍然未有教職。

前列斯聯主帥比爾沙以4倍，屬於次熱，曾於2002至2013執教愛華頓長達11年嘅莫耶斯以7倍成為第3熱門，不過「莫天才」現時仍然係韋斯咸領隊，加上「錘仔幫」亦捲入降班漩渦，領軍表現備受質疑，愛華頓應該唔會邀請佢回巢。另外，朗尼重返愛華頓做主帥，則有11倍。

愛華頓新帥賠率

戴治 2.5倍

比爾沙 4倍

莫耶斯 7倍

朗尼 11倍