PSG「殺雞用牛刀」　麥巴比入5球+助攻

周二(24日)凌晨法足盃32強，法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)「殺雞用牛刀」，派出強陣作客鬥第6級別聯賽球隊比斯迪卡素爾，基利安麥巴比趁機「刷數據」，射入5球及1次助攻，協助PSG大勝7比0打入16強，「麥總」亦成為聖日耳門史上首位單場「五福臨門」嘅球員。

兩隊實力相距非常懸殊，但PSG仍然派出2位超級球星基利安麥巴比、尼馬擔任正選，至於美斯獲得休息。基利安麥巴比上半場已經完成帽子戲法，並助攻尼馬入波，PSG領先4球入更衣室。

換邊之後，PSG仍然未肯收手，基利安麥巴比再入2球，職業生涯首次1場比賽創造6球，並成為PSG史上首位1場入5球嘅球員。難怪網民認為PSG有心幫助「麥總」打造超然地位。

至於尼馬入1球及2次助攻，卡路士蘇拿亦有1球進帳。賽後PSG教練加迪亞表示，尼馬喺世界盃期間受到傷患問題困擾，返回球會後亦有一段時間感覺傷患疼痛，導致發揮受影響，幸好現時已經完全康復。巴黎聖日耳門打入法足盃16強後，將遇上勁敵馬賽。