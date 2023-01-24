祖高域帶傷贏對手3盤　爭10奪澳網再近一步

塞爾維亞球星祖高域周一以直落3盤闖關，躋身澳網男單8強，向破紀錄奪得這項大滿貫冠軍再走近一步，然而他想重返做「世一」就未必太容易，事關美國對疫苗措施仍未放鬆，當局仍堅持入境者需要「打針」，故未有接種疫苗的祖高域將錯過在幾個大賽，對世界排名必定有影響。

即使左大腿傷患一直受到關注，但目前世界排名第5的祖高域僅花了2小時6分鐘以直落三盤6比2、6比1及6比2淘汰東道主希望的米納爾，迎來賽會25連勝，追平了生涯在澳網的最長連勝紀錄，並且第13次躋身澳網8強，距離第10次捧走澳網冠軍及追平拿度的生涯第22項大滿貫錦標紀錄，又拉近距離；如果他最終能夠成功捧盃，將有機會重奪世界「一哥」之位。

隨着西班牙天王拿度因傷提早出局，衞冕失敗，又有世界「一哥」艾卡華斯缺席今個賽事，的確令祖高域的奪標機會提升；不過，前網球職業名將兼印第安韋爾斯大師賽總監夏斯則不看好祖高域可以重拾年終「一哥」，畢竟他仍然未能參加在美國的一連串賽事，因為美國政府仍要求入境者需要提供有效的接種疫苗紀錄：「如果祖高域仍然健康的話，我看不到他再穩坐世界第一；畢竟他仍然不能夠到美國參加3月的印第安韋爾斯及邁亞密大師賽。」美國政府本月剛再公布非美國公民的入境者需要出示有效接種疫苗的報告，此規例起碼至4月10日。

未有接受新冠疫苗的祖高域去年澳網因此而被拒入境，無緣比賽，而今年隨着澳洲的檢疫措施上放寬，才讓祖高域可以入境比賽。