「反骨仔」領紅累事　國米輸波爆10倍大冷門

周二(24日)凌晨意甲爆出大冷門，國際米蘭主場0比1不敵安玻里，爆出10倍客W。國米中堅史堅尼亞拒絕續約之餘，今仗踢到40分鐘就攞第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，成為輸波罪人。

國際米蘭雖然整體人腳實力較強，但並佔唔到明顯優勢，史堅尼亞表現更加非常魯莽，上半場25分鐘已經攞黃牌，去到40分鐘更加因為舉腳過高，踢中對手卡佩圖頭部，被球證出示第2張黃牌趕出場。

國米踢少1人之下更加難打，安玻里頻頻快速反擊，非常有威脅，並於66分鐘由後備上陣嘅19歲小將巴丹斯射入打開紀錄。

國際米蘭原本有機會扳平，但係中堅迪維積頭槌攻門中柱彈出，注定冇運行，國米輸波後，已經落後榜首拿玻里13分，爭標機會愈來愈渺茫。

另外，史堅尼亞嘅經理人講明呢位27歲斯洛伐克國腳唔會續約，將於今夏自由身離隊，據悉巴黎聖日耳門開出2,500萬歐元簽字費及1,000萬歐元年薪，利誘史堅尼亞加盟，難怪佢亂攞牌，懶理國米生死。