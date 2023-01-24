本命年犯太歲使乜驚　體壇「兔」明星衝衝衝

生肖屬兔的朋友今年「犯太歲」，「玲玲」師傅說屬兔者今年會有「明顯變化」，幸好事業有一組吉星，相信今年發展不俗，如有大喜事沖喜就更理想。蘇師傅就表示「犯太歲年」，事業有機會突然有轉變，但最重要是保持正面心態，樂觀面對，凡事必能迎刃而解！以下體壇4「兔」將繼續尋求突破，希望在運動生涯上「兔」氣揚眉！■文：余樂詩

得分機器當錫愈戰愈強闖高峰

NBA亦有兩大「兔仔」，包括獨行俠的當錫和灰熊主將莫蘭！兩人在全明星得票暫時僅次於史堤芬居里，分別排後衞第2及3名，同時亦是上半季波衫銷量榜前15名球星，證明贏得不少球迷歡心。

衝擊常規賽MVP寶座

新一代「得分機器」當錫今季表現極度搶鏡，去年12月更有3場轟入50分以上，包括對紐約人一戰豪取生涯新高60分、21個籃板及10次助攻，成為史上首位「得分60+及籃板20+」的「大三元」球員，順利當選西岸該月最佳球員。

雖然臨近虎年尾聲，當錫和球隊氣勢未能延續，1月戰績略為跌Watt，不過截稿前獨行俠仍排在西岸第5位，出席季後賽仍然樂觀。當錫目前以場均33.6分高踞聯盟榜首，踏入兔年相信他會愈戰愈勇，除衝擊常規賽MVP寶座外，亦希望帶領獨行俠走得更遠。

「攞番團火再搏過」

曹星如承諾保持初心

兔年出生的香港拳手「神奇小子」曹星如（Rex），年初現身「終極激鬥」香港站比賽，闊別4年再踏香港主場的他力挫蒙古拳手，贏得今年首勝。2020年錯失東京奧運資格後，Rex一直未有停下腳步，更一度因訓練過度導致肋骨骨裂，復出後他終獲肯定，勇奪IBA國際拳擊錦標賽銅牌。

備戰5月世錦賽

不經不覺，Rex已經踏入業餘拳壇第5個年頭，去年他先後到澳洲和蒙古集訓，與不同風格的拳手對練，累積寶貴經驗。Rex答謝香港拳迷的支持讓他感覺溫暖，承諾未來會保持初心，「攞番團火再搏過」。曹星如現時正積極備戰5月舉行的世錦賽，在此亦祝他在擂台上像電兔一樣充滿活力，新一年鴻「兔」大展！

捱過逆境

莫蘭繼續Show Time

23歲的灰熊主將莫蘭（圖）今季表現同樣突出，場均交出27.2分、5.6個籃板及7.9次助攻的亮麗數據。一向彈跳力驚人的他，今季經常主演「華麗入樽Show」，包括去年12月對溜馬一戰在謝倫史密夫頭上，使出一招180度拉弓入樽，讓球迷嘆為觀止。

領軍灰熊爭做西岸1哥

莫蘭的出色表現，甚至引來聯盟關注，早前就在社交平台自爆本季已經接受了7次藥物檢測，相當誇張。在這位超級球星帶領下，灰熊季內曾造出11連勝走勢，追平隊史最長連勝紀錄，球隊目前在西岸緊隨金塊之後排次席，甚有機會一嘗西岸盟主滋味。

不過莫蘭與當錫一樣，虎年年尾遇上阻滯，不但臀部受傷，對湖人一戰命中率更大跌，29次起手僅中9球，最終灰熊以1分不敵湖人，11連勝斷纜。灰熊今季防守效率和籃板數字均屬聯盟頂尖級，相信球隊調整過後，要重返勝軌難度不大，莫蘭下半季不乏「表演」時間。

風馳電掣

F1周冠宇盼有突破

新一季一級方程式賽車（F1）將於3月3日在巴林展開，為迎接兔年，屬兔的周冠宇（圖）不忘向車迷拜年：「祝福中國的朋友新春快樂、萬事如意，新的一年讓我們一起在各自的賽道『兔』飛猛進、大展宏『兔』。」

「小周」上季初戰F1便取得分數，最終以第18名完成，表現淡定之餘，其穩打穩紮的作風備受外界讚賞。今季他與隊友保迪斯繼續效力愛快羅密歐車隊，最近受訪時亦分享新年願望：「最希望中國站能回歸F1，另外如果今季能夠在分站取得前5名完成，那就更滿足了。」

目標分站殺入前5名

雖然上海分站今季仍未能回歸F1，「小周」的心願還要等等，但2月23至25日進行季前測試，周冠宇與保迪斯再度合作下擦出甚麼火花，絕對值得車迷期侍待。