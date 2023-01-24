港超聯　冬窗第二簽！陳肇鈞加盟晉峰

港超聯球隊晉峰周二（24日）透過社交平台專頁，宣布羅致港隊中場陳肇鈞（Philip）。將會穿起球隊30號球衣的Philip，對「粉紅兵團」踢法和理念表示認同，希望能在今季餘下賽事交出上佳表現幫助球隊，同時爭取為港隊出戰「亞洲盃」決賽周。

現年30歲的陳肇鈞，過去曾效力南華、和富大埔、冠忠南區及標準流浪等本地球會，更曾於2018/19賽季隨和富大埔贏得聯賽冠軍。作為港隊晉級「亞洲盃」決賽周功臣之一的陳肇鈞，去年7月與傑志完約離隊之後，一直未有落班消息，對於今次加盟晉峰的決定，Philip解釋到：「踢完香港隊後等咗一段時間，原本有外流機會，但冇選擇去，最尾選擇加盟晉峰，係因為佢哋嘅足球同埋思維係最適合自己，我喺呢到可以幫到球會，球會都可以幫到我。」

陳肇鈞不忘感謝晉峰總教練何信賢的邀請及幫助，形容今次能夠合作是有「緣分」，同時認為「粉紅兵團」有潛質在聯賽取得更高排名，並分享到今年目標：「首先想幫晉峰贏波，希望呢樣嘢可以盡快發生，個人而言，希望嚟緊有份入選港隊。」Philip透露過去一段時間有隨本地球隊跟操，體能不成問題：「唔係太過餓波，但希望心態上可以盡快投入比賽。」

何信賢就希望Philip，可以幫助年輕球員成長，減少犯錯，增強攻力：「中前場球員成日唔夠信心，淨係想交波畀其他隊友，令攻勢變得迂迴，唔夠侵略性，Philip嚟到之後可以改善呢個問題。」他認為Philip仍需時提升狀態，但透露這位新兵在周六（28日）面對傑志的聯賽可以候命。晉峰在冬季轉會窗先後羅致栢保羅及陳肇鈞，「何sir」指增兵行動告一段落，盼望能夠在強隊身上爭取分數。

陳肇鈞檔案：

出生日期：1992年8月1日（30歲）

身高：1米74

司職：中場

曾效力球會（只列部分）: 深水埗、橫濱FC（香港）、南華、東方龍獅、冠忠南區、和富大埔、標準流浪、傑志