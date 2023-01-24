兩強交手例多波入　拉素A米皆大歡喜

今輪意甲壓軸之戰，拉素主場對AC米蘭，上季冠軍AC米蘭雖然整體實力稍佔優，但防線不穩始終係球隊一大憂患，今仗想作客贏波並非易事。至於拉素水準飄忽，同樣信唔過，考慮到雙方近7次對賽有6次總入球開3球或以上，最好博2.5球嘅入球大。（Now 638周三凌晨3時45分直播）

由於祖雲達斯被罰扣15分，令拉素爭入前4位參加下屆歐聯嘅機會大增，搶分決心更加強，今仗主場出擊，應該唔會退縮。不過，拉素最大問題係水準唔穩定，近期對兩支弱隊萊切同安玻里都失分，加上前鋒恩莫比尼有傷在身，要擊敗爭標份子AC米蘭，並唔樂觀。

「紅黑軍團」防線甩漏多

另一邊廂，有「紅黑軍團」之稱嘅AC米蘭，上仗意超盃慘吞國際米蘭3蛋，防線甩漏問題再次表露無遺。即使唔計「象徵意義」為主嘅意超盃，AC米蘭近兩場聯賽演出亦令人失望，包括主場領先2球之下，喺比賽末段被羅馬逼和2比2，其後作客萊切，更加一度落後2球，勉強扳平2比2，已經連續4場聯賽總入球開出3球或以上。以AC米蘭有前冇後嘅踢法，自然再追2.5球嘅大盤。

直播表

周三1:45am 荷甲 安曼 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周三3:45am 意甲 拉素 Vs AC米蘭

Now 638

周三4:00am 英聯盃 修咸頓 Vs 紐卡素

有線601、661台