吳安儀兔年首戰8強止步　世界排名列第3

香港「四眼Cue后」吳安儀踏入兔年即出戰女子比利時桌球公開賽，與英格蘭名將簡娜激戰後，無緣4強，而泰國名將勒查露續顯強勢，贏得生涯第五個排名賽事，世界排名超越吳安儀，登上次席。

曾奪3屆女子世界冠軍的吳安儀，於16強先以3比0輕取波蘭的阿絲嘉(Dalia Alska)，8強再遇英格蘭名將簡娜，雙方合演精彩的半準決賽，互相拉据，特別是第二局二人分別「起迫」火併，可惜打出1cue53度的安儀，最終輸4分；即使安儀在落後總局數1比2的情況追平，但決勝局簡娜再「起迫」打出打出1cue50度，以3比2僅勝，令安儀無緣躋身4強。

另邊廂，應該女子世界冠軍泰國的勒查露，愈戰愈勇，其中在4強淘汰了12屆世界冠軍英格蘭的伊雲絲，繼而在決賽以4比1力挫比利時的珍絲，收穫個人第五個排名賽冠軍。

隨着比利時賽事結束，世界排名亦有所變動，勒查露超越吳安儀跳升世界第2，而安儀則稍降一級至第3位，伊雲絲仍然保持世界「一姐」；下周二（31日）她們將轉戰澳洲爭逐亞太女子錦標賽「再鬥過」。