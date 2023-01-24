初三赤口要和氣生財　修咸頓半場頂到紐卡素

初三赤口有英聯盃4強首回合，修咸頓主場迎戰紐卡素。「聖人」上圈爆冷淘汰勁旅曼城，令紐卡素有所防範，以尼克普比為首防線猶如銅牆鐵壁，加上初段例必求穩陣，半場和不妨再追。（有線661及601台周三凌晨4時直播）

喺聯賽護級水深火熱嘅修咸頓，上圈主場對住曼城，以為會行人止步，點知佢哋殺「藍月亮」一個措手不及，憑住錫高馬拉及迪贊尼普各省1粒，爆冷贏2比0晉級，真係估佢唔到。不過「聖人」傷兵唔少，史超活岩士唐、禾確特同貝拿高卓普仍未好番，而且上仗聯賽輸畀阿士東維拉，仲排緊包尾，主帥尼敦鍾斯都要衡量喺盃賽點樣用人，相信會先做好防守。

「喜鵲」近期火力跌watt

另一邊廂，紐卡素喺聯賽位居第3位，絕對有餘力爭盃賽，但要留意「喜鵲」近期攻力下降，各項賽事之前6仗只入4球咁大把，早前腳風超順嘅中場米基爾阿米朗，明顯熄晒火，阿歷山大伊沙克啱啱傷愈未上力，另一前鋒哥林威爾遜更陷入球荒。

好彩主帥艾迪侯域一向注重防守，其中門將尼克普比更屢有神救，佢連續6仗聯賽保持清白之身，難怪該隊近15仗聯賽未輸過，固若金湯嘅防線係「喜鵲」升呢關鍵。

何況紐卡素從未因有大水喉射住就以強隊自居，每仗都穩打穩紮，留前鬥後，各項賽事近6仗全開半場和之外，今屆4場英聯盃都係半場言和，加上今仗只係首回合，作客場合唔敢輕舉妄動，半場和值得追多鋪。