車仔「玩財技」惹關注　UEFA或設合約上限

車路士今季已經豪花3.85億鎊收購球員，令人質疑佢哋違反公平財政條例，但原來車仔新班主保利好識玩財技，動輒同新兵簽7至8年超長合約，皆因可以有更多年份攤銷轉會費做靚盤數，此舉已引起歐洲足協(UEFA)關注，可能立例為合約年期設上限。

車路士唔少收購都非常巨額，例如早前加盟嘅烏克蘭翼鋒梅迪歷固定轉會費達6,200萬鎊，加上浮動轉會費可高達8,800萬鎊，但佢同時簽8年半合約。

同樣1月加盟嘅中堅班洛特巴迪亞舒尼簽約7年半，至於上年夏天以6,950萬鎊由李斯特城來投嘅後衞韋斯利科芬拿，合約亦長達7年。

車仔開出一系列超長合約，同一般情況簽4至5年合約有好大差別，被指利用財技攤銷轉會費入帳，有走法律罅之嫌，引起唔少批評。

歐洲足協亦注意到有關問題，考慮立例將球員合約年期上限定為5年，以免再出現走法律罅情況，同時增加球會重金買人嘅平均成本，減少天價轉會交易，令球壇更加健康。

不過，如果歐洲足協要設立球員合約年期上限，必須同球會所屬國家法律冇抵觸，要真正實施並唔容易。