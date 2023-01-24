森林新簽曼聯剋星　可惜得物無所用

諾定咸森林繼上年夏天簽入超過20位球員後，今個月又增兵，日前向紐卡素借用前鋒基斯活特，呢位31歲新西蘭國腳嘅代表作，就係3年前效力般尼期間，喺英超對曼聯，射入1球及1次助攻，協助般尼作客以2比0擊敗紅魔鬼。不過基斯活特受條例所限，喺今屆英聯盃冇得披甲，意味住英聯盃4強兩回合對曼聯都冇份，真係得物無所用。

基斯活特已經喺英格蘭球壇搵食多年，包括2017至22年效力般尼，其中2019年1月英超對曼聯，佢射入1球，一度幫般尼領先2球，但最後被紅魔鬼逼和2比2。

去到2020年1月，基斯活特再次攻入曼聯大門，佢呢次更加威水，入1球及1次助攻，幫般尼全取3分而回，可見呢位身高1米91嘅高大前鋒，對住曼聯表現特別醒神。

基斯活特上年1月由般尼轉投紐卡素，但表現一般，加上今季為「喜鵲」上陣22次只有3球進帳，依家被外借去諾定咸森林，上仗以正選上陣為森林鬥般尼茅夫。

不過基斯活特喺今屆英聯盃曾為紐卡素披甲，根據條例，今屆不能再為其他球隊喺呢項盃賽上陣，令佢喺4強兩回合對曼聯冇份，惟有專心打聯賽。