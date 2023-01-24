馬古尼唔介意坐冷板：後備球員都好有貢獻

曼聯隊長哈利馬古尼今季淪為大後備，早前傳出韋斯咸有意借用呢位29歲英格蘭國腳，佢嘅去留問題眾說紛紜。馬古尼終於開腔表達個人感受，話後備球員都好有貢獻，唔覺得坐冷板難受，粉碎離隊傳聞。

華拉尼及利辛度馬天尼斯已奠定紅魔鬼正選中堅位置，領隊坦哈格甚至寧願用左閘勞基梳爾客串中堅，都唔用哈利馬古尼，令人懷疑佢嘅曼聯生涯就快結束。

不過，哈利馬古尼並唔認同外界想法，佢話：「一個漫長球季之中，後備球員擔當重要角色，大家都見到我哋有唔少關鍵入波來自後備上陣嘅球員，無可否認每位球員都想踢正選，對於坐冷板或者感到失望，但我哋係職業足球員，最緊要係保持競爭力，當球隊需要你上陣嘅時候，你必須已經準備好。」

哈利馬古尼同時指出曼聯賽程頻密，必須擁有強大陣容，每個位置都應該存在競爭，球隊先至會取得好成績，冇理由因為佢屈居後備而受到指責。

哈利馬古尼曾於英聯盃8強擔任正選對查爾頓，周四(26日)凌晨英聯盃4強首回合，曼聯作客諾定咸森林，唔知坦哈格放唔放心畀馬古尼再次上陣一顯身手呢？