AC米蘭慘吞4蛋　驚爆70倍波膽

周三(25日)凌晨意甲出現驚人賽果，上季聯賽冠軍AC米蘭作客以0比4慘敗於拉素腳下，爆出70倍波膽。排第2位嘅A米已經連續3場失分，防線穿窿狂失8球，最大鑊係已落後榜首拿玻里12分，衞冕機會愈來愈渺茫。

AC米蘭早前喺意超盃吞國際米蘭3蛋，但仍然未吸取教訓，今仗開賽僅4分鐘就失守，被拉素中場米連高域沙域射破大門。「紅黑兵團」雖然立即反擊，但辛度東拿利遠射無功而還，其後更加兵敗如山倒，拉素右閘阿當馬路錫窄角度起腳，被門將達泰魯辛奴撲出，薩卡尼把握機會，門前補射入網將紀錄改寫成2比0。

換邊之後，AC米蘭壓前搶攻，但被拉素一次反擊撕破防線，中堅皮爾卡魯魯情急之下，喺禁區內踢跌拉素老將柏度洛迪古斯，被吹罰12碼。拉素由路爾斯阿拔圖主射入網，領先至3球。

戰至75分鐘，拉素利用1次簡單組織，由菲臘安達臣輕鬆射成4比0，一班AC米蘭後衞得個睇字。賽後AC米蘭教練皮奧利承認球隊表現差，踢唔出應有水準，必須盡快重拾狀態。

值得一提，米蘭雙雄今輪聯賽一齊輸波，被榜首拿玻里進一步拋離，加上祖雲達斯被扣15分，今季意甲好大機會變天，拿玻里有望一嘗近33年首個聯賽冠軍滋味。