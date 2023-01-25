冷門連環爆　拜仁失分1.09倍主W倒灶

除咗上季意甲盟主AC米蘭慘吞拉素4蛋之外，德甲亦吹冷風，身為聯賽10連冠嘅拜仁慕尼黑主場出擊，大部份時間落後之下，最後僅以1比1逼和科隆，1.09倍主W大熱倒灶。德甲重開後，榜首拜仁慕尼黑兩戰都和波失分，似乎一班球星休戰2個月，仲未操起狀態。

拜仁慕尼黑上仗作客被RB萊比錫逼和1比1，已經令唔少球迷失望，估唔到低處未算低，今仗主場對實力差一截嘅科隆，竟然開波4分鐘就落後，科隆利用角球攻勢，由艾耶斯史基尼射入打開紀錄。

雖然拜仁發動強攻，但效率欠佳，利萊辛尼、基拿比、祖普莫亭起腳，都未能製造威脅，更幾乎被科隆一次反擊得手，幸好門將恩尼森馬及時出迎化解危機。

換邊之後，拜仁繼續壓住對手來打，中堅馬菲斯迪歷特都殺上前遠射，加上湯馬士梅拿近門頭槌勁頂，都被科隆門將舒華比神勇撲出，賴恩格雲貝治射門不幸中柱。

拜仁圍攻之下，全場有25次射門，終於喺90分鐘有收穫，甘美治遠射入世界波，驚險扳平1比1。

同日RB萊比錫作客以6比1大勝史浩克04，追至只落後拜仁慕尼黑4分，令爭標形勢立即變得緊湊。