祖連頓罪人變英雄　紐卡素入英聯盃決賽在望

周三(25日)凌晨英聯盃4強首回合，紐卡素中場祖連頓做主角，經歷地獄與天堂，呢位巴西球員先係入波食詐胡，跟住離門6碼射高，狂嘥機會，但係「喜鵲」最終都係靠佢射入全場唯一入球，作客以1比0擊敗修咸頓，先下一城。紐卡素有1球在手，加上次回合有主場之利，晉級決賽機會高唱入雲。

「新土豪」紐卡素實力明顯勝一籌，反客為主佔有較多攻勢，祖連頓曾經把握門前混戰射入，但球證指佢犯手球在先，判入球無效。「喜鵲」攻勢一浪接一浪，祖連頓又獲得入波黃金機會，接應右路傳中，離門6碼起腳竟然射高，紐卡素中堅保治文亦有1次門前失機。

紐卡素圍攻之下，踢到73分鐘打破僅局，阿歷山大伊沙克右路傳中，祖連頓近門接應，今次終於射中目標入網。

排英超包尾嘅修咸頓有1次扳平黃金機會，前鋒阿當岩士唐攻門入網，但球證睇完VAR之後，指佢犯手球在先，同樣判入球無效。紐卡素維持贏1比0至完場，雙方將於2月1日凌晨次回合再交鋒，決定決賽席位誰屬。