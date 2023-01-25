祖記假帳風波擴大 C朗等23位球員或被罰停賽

意甲傳統勁旅祖雲達斯造假帳風波擴大，繼球隊被判罰今季聯賽扣15分，以及多位前高層被罰禁止參與足球事務8個月至2年半不等之後，球員亦受牽連。意大利著名記者施利安尼爆料，指C朗等23位曾效力祖記嘅球員可能涉及串謀「假減薪」，協助球會造假帳，面臨被罰停賽30日。

祖雲達斯被指喺2018至20年期間誇大出售球員嘅轉會費收入，並謊稱疫情期間球員放棄4個月薪酬，實際係同球員達成協議，延後發放人工，通過一系列造假帳手段，減少球會帳面虧損。

C朗曾於2018至21年效力祖記，可能亦涉及串謀「假減薪」，施利安尼指當局已向相關人士作出盤問，獲得祖記後衞迪施基利奧及已轉投拜仁慕尼黑嘅中堅馬菲斯迪歷特喺手機通訊軟件對話紀錄，發現前祖記老將基亞連尼當時向隊友解釋「假減薪」方案，並要求保密，唔好向傳媒透露事件。

一旦涉案球員被判有罪，將面臨被罰停賽30日，雖然C朗、古路施夫斯基、賓坦古亞等部份球員已經離開意大利，轉投其他國家聯賽球會，但都有可能被「跨境追罰」。

據悉祖雲達斯曾經同C朗簽訂協議，仍然拖欠呢位葡萄牙國腳近2,000萬鎊薪酬，未知是否涉及「假減薪」部份。