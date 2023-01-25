港超聯　傑志舉行公開訓練　安排8將與球迷聚餐

剛捧走「高級組銀牌賽」冠軍的傑志，周三（25日）「大年初四」於賽馬會傑志中心復操，並舉行公開訓練、膳房午餐聚會活動，讓一眾球迷體驗隊內氣氛，以及與球員交流，活動結束後「藍鳥」擁躉及球員齊呼難忘！

隨着疫情措施放緩，傑志相隔多時再舉行公開訓練活動，適逢當日屬於年初四，吸引了近百名球迷到場支持，而一眾球員亦相當識趣，除了在操練時份外落力，結束後亦逐一與球迷擊拳致謝。傑志隨後更製造「小驚喜」予參加膳房午餐聚會的球迷，安排了丹恩奴域、查理史葛、費蘭度、黃洋、王振鵬、潘沛軒及顏卓彬7名球員，與球迷共享午餐，雙方途中不但有講有笑，「藍鳥」眾將亦對球迷要求合照、簽名來者不拒，而會長伍健、總監兼主教練朱志光，更突然現身與球迷打招呼，場面非常熱鬧，整個活動最終維持約4小時結束。

有份與球迷聚餐的顏卓彬，表示5年前捧走「足總盃」冠軍時曾參與類似活動，但今次參加人數更多，令場面更加墟冚，自己期望這些活動愈多愈好，從而拉近與球迷的關係：「球迷問咗關於轉會、球隊近況等問題，都幾鍾意呢啲互動，畀球迷知道我哋都關心佢哋，調番轉都想佢哋畀更多支持球員。大家關係好啲，咁球迷打氣個陣會唱多啲唔同嘅歌，又叫得落力，對提升球員表現有幫助。」

至於2018年「亞冠盃」首次入場觀看「藍鳥」比賽的球迷Samuel，則成功透過今次活動，與球星丹恩奴域近距離接觸，他直言相當難得：「『丹恩』好友善，會主動過嚟揾我哋say hi，前年煞科戰都有喺看台同佢影相，但咁近真係第一次，覺得佢雖然比賽好認真，但私底下好親民。」Samuel續指活動難得安排在新年假期舉行，完全「無藉口唔嚟」，因此報名時也絲毫沒有猶豫。