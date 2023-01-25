東方暫列ABL榜首　副主席游永強有信心重奪冠軍

東南亞籃球邀請賽（ABL）已完成兩個分站，香港東方以6勝2負暫列榜首，今日（25日）趁著回港小休，舉行新春團拜。東方體育會副主席游永強對重奪ABL冠軍充滿信心：「我們要麼不參加，參加了當然想贏冠軍。只要球員保持水準和拼搏精神，相信有超過一半機會奪冠。」

ABL完成新加坡和印尼站，香港東方錄得6勝2負，與馬來西亞金群利金鹿和西貢熱火並列榜首，並錄得最佳得失分，表現搶鏡。球隊早前回港度歲，準備迎接下月的馬來西亞和越南站，力爭四強席位，打入3月決賽周。

東方體育會副主席游永強相信，東方有望繼2017年後再奪ABL冠軍：「以東方的commitment（承諾）、教練團隊的專業和球員對籃球的熱誠，我們很有信心奪冠。」游永強指外援巴錫、托查摩利路斯、麥洛連和基拔表現不俗，會視乎本地賽的外援要求，盡量以原班人馬力爭「三冠王」（ABL、甲一聯賽和銀牌冠軍）：「我們會朝三冠王進發，陣容、訓練和資源上都會全力配合。」除了爭標，東方體育會榮譽會長楊軒誠透露，球隊會增撥資源推動青訓。

相隔三年重返ABL，東方隊長陳兆榮直言未習慣「飛出去打波」的生活，但認為有利提高團隊精神：「我們在球場內外經常交流，默契和配合好好。畢竟出到去，無論比賽、練球、吃飯都是一起，休息時間也會一齊玩和吹水，team bonding愈來愈好。」回顧前兩站表現，他表示進攻有待加強：「我防守還可以，進攻有點失望，除了組織和策應，起手次數和進攻意欲都要多少少。」

香港東方於2月17日完成越南站，港隊則於2月24至26日假蒙古出戰亞洲盃外圍賽預賽次輪。陳兆榮透露包括自己在內，目前有6個東方球員獲徵召，但確實名單有待籃總公布。

ABL排行榜

名次 球隊 戰績 勝率 總得分 總失分 淨勝分

1 香港東方 6勝2負 75% 679 532 +147

2 馬來西亞金群利金鹿 6勝2負 75% 690 612 +78

3 越南西貢熱火 6勝2負 75% 710 603 +107

4 新加坡騰飛之獅 5勝3負 62.5% 715 641 +74

5 澳門黑熊 4勝4負 50% 650 620 +30

6 菲律賓三寶顏勇士 3勝5負 37.5% 711 696 +15

7 泰國曼谷老虎 1勝7負 12.5% 612 853 -241

8 印尼泗水羅浮宮 1勝7負 12.5% 612 823 -211

ABL馬來西亞站賽程

2月4日 6pm 新加坡騰飛之獅vs香港東方

2月5日 4pm 香港東方vs越南西貢熱火

2月7日 8pm 菲律賓三寶顏勇士vs香港東方