避免再臨尾香　曼聯穩陣行先

英聯盃4強首回合，諾定咸森林主場迎戰曼聯，論實力無疑曼聯秤先，但考慮到紅魔鬼剛於英超激鬥完阿仙奴，輸波之餘亦消耗大量體力，加上將進入「地獄賽程」，嚟緊要喺10日內連踢4場比賽，今仗可能會輪換陣容，留待次回合返主場再決勝負，不宜高估。諾定咸森林踢法四平八穩，近8場主場不敗，其中7場總入球開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(有線601及661台周四凌晨4時直播)

諾定咸森林相隔23年重返英超，因為一時未能適應，導致季初成績差劣，但其後表現愈來愈好，特別係主場出擊往往有超水準發揮，以法定時間90分鐘計算，近8場主場取得4勝4和，包括以1比0擊敗利物浦，贏熱刺2比0，打和車路士1比1。

諾定咸森林對勁旅特別醒神

可見森林憑主場氣勢，加上體力型踢法，足以令傳統勁旅吃盡苦頭，今仗有力同曼聯周旋到底。

另邊廂，曼聯早前一度取得正式賽事9連勝，但近兩仗接連失利，包括被水晶宮逼和1比1，以及上仗2比3不敵阿仙奴。無獨有偶，曼聯近兩場都係踢到補時失關鍵一球，實在洩氣，相信領隊坦哈格吸取教訓後，今仗預料會要求球員謹慎大踢穩陣波，避免重蹈覆轍。

事實上，曼聯次回合有地利優勢，今仗首回合作客只要不敗而回，就已經成功一半，爭勝決心成疑。加上考慮到曼聯由1月26號至2月4號，短短10日要踢4場比賽，為免主力疲勞過度出現傷患問題，預料坦哈格將會輪換部分正選，今仗屬於五五波，捧入球細為妙。