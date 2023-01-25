徐氏兄弟並肩作戰　徐遠征：家人可支持同一隊

香港東方闊別三年重返ABL，有不少新臉孔，包括後衛徐遠征（Oliver）。與哥哥徐遠成（Adam）當上隊友，他笑說家人得益最大：「現在可以支持同一隊了。」

徐遠征由康仁福建轉投香港東方，與哥哥徐遠成「化敵為友」，他形容感覺特別：「我和哥哥高中有段時間一起練球，但未試過同隊，幾特別，對家人是件好事，因為比賽可以同時見到我們，又可以支持同一隊。」他分享兩人賽前小習慣——飲大紅袍：「家裏每日都喝大紅袍，我們會一起泡家中帶來的茶葉，有時間便一起喝。」

雖然兩人位置不同，但效力東方多年的Adam不時提點Oliver：「福建和東方球風、戰術都不一樣，哥哥告訴我教練的處事作風，提醒我適應和把握機會。」他表示在大學和福建時期已按職業球員日程訓練，但加入職業隊有不同得著：「以前一個人，現在一隊人，有不同幫助，只是個人訓練時間少了，所以練球要看看有什麼機會提升個人技術。」

他認為自己在前兩站ABL表現一般，期望改善防守：「防守可做好一點，盡量與最強外援對位，當成一個挑戰。」菲律賓三寶顏勇士日前宣布獲兩屆NBA冠軍、前熱火後衛Mario Chalmers加盟。東方將於2月7日對勇士，Oliver期待與對方對位，累積經驗。